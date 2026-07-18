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ВС России завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого - РИА Новости, 18.07.2026
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18:48 18.07.2026
ВС России завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого

Герасимов: ВС России завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное).
  • Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого", - отметил он.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы РФ
 
 
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