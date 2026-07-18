ВС России завершают освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное).
- Завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На добропольском направлении соединения и воинские части группировки развивают наступление севернее Красноармейска и ведут бои в Доброполье и Анновке. Кроме того, под российский контроль перешел населенный пункт Ленина (Мирное), также завершается освобождение Шевченко, Красноярского и Светлого", - отметил он.