Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.

Не стоит покупать скоропортящиеся продукты в местах несанкционированной торговли без холодильного оборудования и надлежащих санитарных условий.

Покупка продуктов «с рук» в неустановленных местах несет высокий риск заражения кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями.

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Приобретая продукцию на рынке, необходимо обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.

"При посещении рынков обращайте внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца, а также на наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров. Особое внимание стоит уделить внешнему виду продуктов: они не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха", - говорится в сообщении.

Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов, таких как молочной и мясной гастрономии, рыбы, кондитерских изделий с кремом, а также готовых кулинарных изделий в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия, отметили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре добавили, что перед покупкой овощей и фруктов в местах рыночной торговли необходимо внимательно осмотреть их на предмет отсутствия признаков гнили, плесени или повреждений кожуры. Кроме этого, продукты должны соответствовать правилам товарного соседства, исключающим хранение сырых продуктов совместно с готовыми к употреблению.