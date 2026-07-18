Роспотребнадзор рассказал, как правильно покупать продукты на рынке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Роспотребнадзор рекомендует обращать внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца и наличие документов, подтверждающих качество и безопасность товаров.
- Не стоит покупать скоропортящиеся продукты в местах несанкционированной торговли без холодильного оборудования и надлежащих санитарных условий.
- Покупка продуктов «с рук» в неустановленных местах несет высокий риск заражения кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Приобретая продукцию на рынке, необходимо обращать внимание на чистоту торгового места и внешний вид товаров, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
"При посещении рынков обращайте внимание на чистоту торгового места, внешний вид продавца, а также на наличие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товаров. Особое внимание стоит уделить внешнему виду продуктов: они не должны иметь признаков порчи, неприятного запаха", - говорится в сообщении.
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Следует избегать приобретения скоропортящихся продуктов, таких как молочной и мясной гастрономии, рыбы, кондитерских изделий с кремом, а также готовых кулинарных изделий в местах несанкционированной торговли, где отсутствуют холодильное оборудование и надлежащие санитарные условия, отметили в ведомстве.
В Роспотребнадзоре добавили, что перед покупкой овощей и фруктов в местах рыночной торговли необходимо внимательно осмотреть их на предмет отсутствия признаков гнили, плесени или повреждений кожуры. Кроме этого, продукты должны соответствовать правилам товарного соседства, исключающим хранение сырых продуктов совместно с готовыми к употреблению.
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"Помните, что покупка продуктов "с рук" в неустановленных местах несет высокий риск заражения острыми кишечными инфекциями и пищевыми отравлениями, поэтому для минимизации угроз здоровью следует отдавать предпочтение магазинам и торговым точкам, обеспечивающим контроль качества реализуемых товаров и соблюдающим все гигиенические нормы", - заключили в Роспотребнадзоре.