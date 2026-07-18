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В Reuters извинились за публикацию о якобы произошедших в Дубае взрывах - РИА Новости, 18.07.2026
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14:54 18.07.2026
В Reuters извинились за публикацию о якобы произошедших в Дубае взрывах

Агентство Reuters извинилось за публикацию о якобы произошедших в Дубае взрывах

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДубай
Дубай - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Агентство Рейтер извинилось за публикацию о якобы произошедших в Дубае взрывах.
  • Власти Дубая опровергли информацию о взрывах и заявили, что примут меры против СМИ, публикующих недостоверные сведения.
ДУБАЙ, 18 июл - РИА Новости. Агентство Рейтер извинилось за публикацию о якобы произошедших в Дубае взрывах, соответствующее заявление опубликовано в соцсети Х.
«
"Рейтер сожалеет о публикации от 16 июля в Дубае под заголовком "Свидетели говорят о взрывах в центре Дубая, ОАЭ", которая не соответствовала его стандартам. Рейтер не смогло сразу определить, откуда доносились звуки и каково было их значение, и не предоставило этот контекст", - говорится в заявлении.
В четверг Рейтер передавало, что в центре Дубая якобы произошли взрывы. Власти Дубая опровергли эту информацию и заявили, что примут меры против СМИ, публикующих недостоверные и непроверенные сведения.
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