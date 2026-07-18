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Точный удар "Града" дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 18.07.2026
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05:20 18.07.2026
Точный удар "Града" дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

Расчет РСЗО "Град" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град"
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа РСЗО "Град". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
  • Ликвидация пункта управления дезорганизовала систему применения беспилотников ВСУ, что снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар расчета РСЗО "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, чем дезорганизировал систему применения беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления БПЛА и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области в ночное время", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что существенно снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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