Точный удар "Града" дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчет РСЗО «Град» 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области.
- Ликвидация пункта управления дезорганизовала систему применения беспилотников ВСУ, что снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар расчета РСЗО "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, чем дезорганизировал систему применения беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.
"Расчет реактивной системы залпового огня "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" при выполнении огневых задач уничтожил пункты управления БПЛА и скопления живой силы подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области в ночное время", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что существенно снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.
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