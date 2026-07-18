Точный удар "Града" дезорганизировал систему БПЛА ВСУ в Сумской области

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Удар расчета РСЗО "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Сумской области, чем дезорганизировал систему применения беспилотников противника, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ подчеркнули, что ликвидация пункта управления БПЛА ВСУ дезорганизовала систему применения вражеских беспилотников в Сумской области, что существенно снизило возможности противника по ведению разведки и нанесению ударов с воздуха и способствовало успешному выполнению задач по расширению буферной зоны безопасности.