Герасимов рассказал о продвижении ВС России в нацпарке "Святые Горы"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы российской группировки «Запад» успешно продвигаются в национальном парке «Святые Горы».
- В Святогорске и Щурово группировки «Запад» уничтожают формирования противника.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Силы российской группировки "Запад" успешно продвигаются в нацпарке "Святые Горы", уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки "Запад", заслушал доклад командующего группировкой Сергея Кузовлева по обстановке в зоне ответственности и доклады командующих объединениями и командиров соединений о результатах выполнения боевых задач.
"Соединения группировки успешно продвигаются в национальном парке "Святые Горы", а также уничтожают формирования противника в Святогорске и Щурово", - сказал Герасимов.