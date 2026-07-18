Рейтинг@Mail.ru
В Котовске потушили пожар, возникший после атаки БПЛА на склад Wildberries - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 18.07.2026 (обновлено: 14:21 18.07.2026)
В Котовске потушили пожар, возникший после атаки БПЛА на склад Wildberries

В Тамбовской области потушили пожар после атаки БПЛА на склад Wildberries

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар на складе Wildberries в Котовске, возникший в результате атаки БПЛА, ликвидирован.
  • В результате атаки погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы, СК возбудил уголовное дело о теракте.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в правительстве региона.
Утром в субботу губернатор Тамбовской области Евгений Первышов сообщал, что открытое горение на территории склада Wildberries ликвидировано, тушение пожара продолжается.
«
"Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04.08, потом была проливка", - сказали в правительстве.
Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
Работа станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
В Тамбовской области открыли горячую линию после атаки ВСУ на Котовск
Вчера, 10:19
 
КотовскВайлдберриз (Wildberries)ПроисшествияТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала