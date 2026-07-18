В Котовске потушили пожар, возникший после атаки БПЛА на склад Wildberries

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Пожар, возникший в результате атаки БПЛА на склад Wildberries в Котовске Тамбовской области, ликвидирован, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Пожар потушен. Открытое горение было ликвидировано в 04.08, потом была проливка", - сказали в правительстве.

Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.