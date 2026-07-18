В Ногинске после падения БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ Московская область подверглась атаке БПЛА ночью.

В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На территории нефтебазы в Ногинске возник пожар после падения беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе", — написал он в своем канале на платформе "Макс"

Уточняется, что на месте работают все оперативные службы.