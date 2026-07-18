В Ногинске после падения БПЛА вспыхнул пожар на нефтебазе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Московская область подверглась атаке БПЛА ночью.
- В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. На территории нефтебазы в Ногинске возник пожар после падения беспилотника, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. Наиболее серьезные последствия — в Богородском городском округе", — написал он в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что на месте работают все оперативные службы.
Подмосковье ночью подверглось атаке ВСУ. Так, в Электростали дрон упал на склад Wildberries, в результате чего пострадали 24 человека.
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