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Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидировали - РИА Новости, 18.07.2026
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03:22 18.07.2026
Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидировали

Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидировали, есть пострадавшие

© Фото : Главное управление МЧС России по Московской областиПожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Главное управление МЧС России по Московской области
Пожар в здании швейного производства в подмосковном Серпухове
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован.
  • Площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров, есть пострадавшие.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
Ранее РИА Новости в экстренных службах рассказали о пожаре в здании швейного производства в подмосковном Серпухове. Как уточняли в МЧС РФ, пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В пятницу вечером сообщалось о ликвидации открытого горения.
"В 02.19 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 35 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единиц техники ", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияСерпуховРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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