Пожар в швейном цехе в Серпухове ликвидировали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован.
- Площадь пожара составляла 1,2 тысячи квадратных метров, есть пострадавшие.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пожар в швейном цехе в подмосковном Серпухове полностью ликвидирован, есть пострадавшие, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"В 02.19 - ликвидация последствий пожара. Есть пострадавшие. Привлекаемые силы и средства: 35 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС 18 человек, шесть единиц техники ", - говорится в сообщении.