В Белгородской области при атаке дрона на дом пострадал мирный житель

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Малиновка в Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал мирный житель.

В нескольких округах Белгородской области зафиксированы повреждения домов, предприятий и транспорта в результате атак беспилотников.

В селе Рождественка Грайворонского округа FPV-дрон атаковал частный дом, пробив крышу.

БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате атаки украинского беспилотника на частный дом в поселке Малиновка Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона.

« "В Белгородском округе в поселке Малиновка дрон сдетонировал на территории домовладения. Мужчину с осколочным ранением височной области доставили в Октябрьскую РБ. После оказания помощи он переведен в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".

Уточняется, что в Белгородском округе зафиксированы повреждения в селах Отрадное, Никольское и Красный Октябрь. В Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача от удара беспилотника загорелась постройка, в городе Шебекино в результате атак двух дронов разбиты два автомобиля.

В Краснояружском округе, по данным штаба, в поселке Красная Яруга вследствие взрыва FPV-дрона разбиты окна в частном доме, а в поселке Отрадовский дрон ударил по территории предприятия. В Ракитянском округе в поселке Пролетарский дрон сдетонировал возле многоквартирного дома, в поселке Сумовский от атаки беспилотника повреждена кровля частного дома.