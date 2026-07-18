Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, 25 пострадали.
- Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пятеро пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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"Пятеро пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно", - сказал Кузнецов журналистам.