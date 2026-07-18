Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В больницах Тамбовской области проходят лечение 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр, состояние восьми из них остается тяжелым, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Состояние восьми пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области тяжелое, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.
"По оперативным данным, в больницах Тамбовской области проходят лечение 22 пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр. Состояние восьми из них остается тяжелым", - сообщил журналистам помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.