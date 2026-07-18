Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Котовске

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Состояние восьми пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области тяжелое, сообщили в Министерстве здравоохранения РФ.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.