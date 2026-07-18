Рейтинг@Mail.ru
Четверых раненных при ударе БПЛА ВСУ по Котовску прооперировали в Тамбове - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:25 18.07.2026
Четверых раненных при ударе БПЛА ВСУ по Котовску прооперировали в Тамбове

В Тамбовской ОКБ прооперировали 4 раненных при ударе ВСУ по складу в Котовске

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра подготавливает лекарственные препараты
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра подготавливает лекарственные препараты. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четверых пациентов, пострадавших при ударе по складу в Котовске, прооперировали в Тамбовской областной больнице, они в стабильном состоянии.
  • БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человек пострадали.
ТАМБОВ, 18 июл - РИА Новости. Четверых пациентов, пострадавших при ударе ВСУ по складу в Котовске, прооперировали в Тамбовской областной больнице, они в стабильном состоянии, сообщил журналистам главный врач Тамбовской областной клинической больницы Александр Лутцев.
В субботу губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человек пострадали.
«
"Четверо пациентов прооперированы, сейчас заканчивается оперативное лечение последнего пациента. Все манипуляции и операции выполнены, пациенты в стабильном состоянии", - сообщил он.
Капельницы - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Губернатор рассказал о ранениях у пострадавших при атаке ВСУ на Котовск
Вчера, 11:08
 
Специальная военная операция на УкраинеКотовскТамбовская областьЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала