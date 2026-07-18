Четверых раненных при ударе БПЛА ВСУ по Котовску прооперировали в Тамбове

ТАМБОВ, 18 июл - РИА Новости. Четверых пациентов, пострадавших при ударе ВСУ по складу в Котовске, прооперировали в Тамбовской областной больнице, они в стабильном состоянии, сообщил журналистам главный врач Тамбовской областной клинической больницы Александр Лутцев.

В субботу губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человек пострадали.