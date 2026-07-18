Четверых раненных при ударе БПЛА ВСУ по Котовску прооперировали в Тамбове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четверых пациентов, пострадавших при ударе по складу в Котовске, прооперировали в Тамбовской областной больнице, они в стабильном состоянии.
- БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человек пострадали.
ТАМБОВ, 18 июл - РИА Новости. Четверых пациентов, пострадавших при ударе ВСУ по складу в Котовске, прооперировали в Тамбовской областной больнице, они в стабильном состоянии, сообщил журналистам главный врач Тамбовской областной клинической больницы Александр Лутцев.
В субботу губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 25 человек пострадали.
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"Четверо пациентов прооперированы, сейчас заканчивается оперативное лечение последнего пациента. Все манипуляции и операции выполнены, пациенты в стабильном состоянии", - сообщил он.