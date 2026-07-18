В Минздраве рассказали о лечении пострадавших при атаке БПЛА на Котовск

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Телемедконсультации со специалистами федеральных медицинских центров проводятся по состоянию пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.