В Минздраве рассказали о лечении пострадавших при атаке БПЛА на Котовск

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
- Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Телемедконсультации со специалистами федеральных медицинских центров проводятся по состоянию пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
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22 июня 2022, 17:18