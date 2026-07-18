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В Минздраве рассказали о лечении пострадавших при атаке БПЛА на Котовск - РИА Новости, 18.07.2026
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08:17 18.07.2026
В Минздраве рассказали о лечении пострадавших при атаке БПЛА на Котовск

Кузнецов: пострадавших при атаке БПЛА на Котовск консультируют по телемедицине

© РИА Новости / Павел БедняковБольница
Больница - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
  • Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Телемедконсультации со специалистами федеральных медицинских центров проводятся по состоянию пострадавших при атаке БПЛА на логистический центр в Тамбовской области, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор региона Евгений Первышов сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области, погибли семь человек, по предварительным данным, 24 человека пострадали.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме, проводятся телемедицинские консультации со специалистами федеральных медицинских центров", - сказал Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеТамбовская областьРоссияКотовскАлексей КузнецовЕвгений ПервышовПроисшествия
 
 
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