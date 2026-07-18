Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 18.07.2026 (обновлено: 11:50 18.07.2026)
Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

В Москве в выходные ожидается температура воздуха до плюс 29 градусов

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкДевушка гуляет в парке ВДНХ в Москве
Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Девушка гуляет в парке ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в субботу ожидается температура до плюс 27 градусов, в воскресенье — до плюс 29 градусов.
  • Осадков в выходные не ожидается, будет малооблачная погода.
  • Антициклон, приближающийся с запада, будет влиять на погоду в Москве в выходные и в начале следующей недели.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в субботу может прогреться до плюс 27 градусов, в воскресенье - до плюс 29, осадков в выходные не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Господство обширного атмосферного барического максимума - антициклона, приближающегося с запада, который начал влиять на погоду в Москве еще в пятницу, - сохранится в столице на предстоящие выходные, а также в начале следующей недели. В субботу в Москве будет небольшая облачность, ночью еще прохладно - плюс 10 - плюс 12 градусов. Днем температура даже слегка превысит норму, столбики термометров покажут плюс 25 - плюс 27 градусов", - рассказал Леус.
Комар - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Биолог предупредил жителей Москвы о "комариной буре"
17 июля, 10:11
Синоптик отметил, что в первый выходной день ветер ожидается северных направлений, но уже будет не сильным. В воскресенье будет по-прежнему малооблачная погода, без дождей. В ночные часы температура подрастет и приблизится к норме, составит плюс 14 - плюс 16 градусов.
"Днем же температура будет выше климатической нормы на 2-3 градуса: днем в столице плюс 27 - плюс 29 градусов. Такая же погода с переменной облачностью, с отсутствием осадков и с температурой, превышающей климатическую норму, ожидается в столице в первый день новой недели. После полудня воздух в мегаполисе прогреется до плюс 27 - плюс 29 градусов", - подчеркнул Леус.
Отдыхающие в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 13.07.2026
Синоптик рассказал, когда 30-градусная жара вернется в Москву
13 июля, 10:06
 
ОбществоМоскваМихаил Леус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала