Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей в выходные

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в субботу ожидается температура до плюс 27 градусов, в воскресенье — до плюс 29 градусов.

Осадков в выходные не ожидается, будет малооблачная погода.

Антициклон, приближающийся с запада, будет влиять на погоду в Москве в выходные и в начале следующей недели.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Воздух в Москве в субботу может прогреться до плюс 27 градусов, в воскресенье - до плюс 29, осадков в выходные не ожидается, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Господство обширного атмосферного барического максимума - антициклона, приближающегося с запада, который начал влиять на погоду в Москве еще в пятницу, - сохранится в столице на предстоящие выходные, а также в начале следующей недели. В субботу в Москве будет небольшая облачность, ночью еще прохладно - плюс 10 - плюс 12 градусов. Днем температура даже слегка превысит норму, столбики термометров покажут плюс 25 - плюс 27 градусов", - рассказал Леус

Синоптик отметил, что в первый выходной день ветер ожидается северных направлений, но уже будет не сильным. В воскресенье будет по-прежнему малооблачная погода, без дождей. В ночные часы температура подрастет и приблизится к норме, составит плюс 14 - плюс 16 градусов.