В Подмосковье в результате атаки БПЛА пострадал 61 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате атаки БПЛА в Московской области пострадал 61 человек.
- Девять человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести, 20 получили помощь амбулаторно.
- В Электростали пострадали 57 человек, еще четверо — на территории Ногинска.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Количество пострадавших от ударов украинских дронов в Подмосковье превысило 60 человек, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
"По уточненной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов пострадал 61 человек", — написал он на платформе "Макс".
По словам Воробьева, 57 человек пострадали в Электростали, четверо — на территории Ногинска. Девять человек находятся в тяжелом состоянии, 31 — в состоянии средней тяжести. Еще 20 человек получили помощь амбулаторно.
У большинства пострадавших диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, черепно-мозговые травмы, переломы, ожоги и отравление продуктами горения, добавил губернатор.
Минувшей ночью украинские дроны атаковали склад Wildberries в Электростали, там погиб один человек. Кроме того, при падении беспилотника загорелась нефтебаза в Ногинске.
Атаке подвергся и склад Wildberries в городе Котовске Тамбовской области. Жертвами этого удара стали семь человек, 25 получили ранения.
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