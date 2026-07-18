Более 3 тыс активистов поучаствовали в форуме "Волонтеры Подмосковья"

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. На набережной Павшинской поймы Красногорска более 3 тысяч активистов из Московской области приняли участие в форуме "Волонтеры Подмосковья", сообщает пресс-служба регионального правительства.

Организатором традиционного мероприятия выступает министерство информации и молодежной политики Московской области.

По словам зампреда правительства региона Вячеслава Духина, за шесть лет движение "Волонтеры Подмосковья" объединило почти 70 тысяч неравнодушных людей со всей Московской области, которые принимают активное участие в жизни региона.

"Вы — серьезная опора, которая с каждым годом становится крепче и сильнее. В разгар пандемии, когда зародилось движение, наши активисты помогали врачам, пожилым людям, многодетным семьям. В феврале 2022 года — встречали эвакуированных жителей Донбасса. А уже в апреле стартовал масштабный гуманитарный проект "Доброе дело", который объединил все Подмосковье. Сегодня, в том числе, благодаря нашим волонтерам ребята за лентой чувствуют поддержку большого количества людей. За это время мы отправили на передовую более 12 тысяч тонн помощи. От лица нашего губернатора Андрея Юрьевича Воробьева хочется поблагодарить всех, кто приходит на помощь людям в самых сложных ситуациях. Спасибо за ваши добрые дела!", — сказал Духин, который в рамках форума пообщался с активистами движения.

В ходе деловой программы состоялась панельная дискуссия, посвященная одному из ключевых направлений деятельности волонтеров - помощи участникам СВО и их близким. Также в рамках фестиваля прошла встреча с амбассадорами регионального движения "Волонтеры Подмосковья", которые помогают развивать добровольчество в каждом уголке Московской области.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Молодежь и дети".

За 6 лет участники регионального движения "Волонтеры Подмосковья" совершили более 13 тысяч добрых дел, а также организовали и провели более 18 тысяч мероприятий.