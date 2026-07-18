В Подмосковье не зафиксировали превышения нормативов качества воздуха

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В городских округах Электросталь и Богородский не зафиксировано превышений нормативов по качеству атмосферного воздуха.
- Ранее сообщалось о возгораниях в результате падения беспилотников на территории нефтебазы в Ногинске и на складе Wildberries в Электростали.
- На территории Электростали и Богородского округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха, которые проводят отборы проб в непрерывном режиме.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Электростали и Богородском городских округах в результате возгораний не установлено, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в субботу в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также произошло падение БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.
"В минэкологии поступила информация о возгораниях в городских округах Электросталь и Богородский. На территории этих округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они проводят отборы проб по 5-8 показателям в непрерывном режиме. Превышений предельно допустимой концентрации (вредных веществ в атмосферном воздухе - ред.) не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале министерства.