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В Подмосковье не зафиксировали превышения нормативов качества воздуха - РИА Новости, 18.07.2026
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14:19 18.07.2026 (обновлено: 14:43 18.07.2026)
В Подмосковье не зафиксировали превышения нормативов качества воздуха

Минэкологии Подмосковья не зафиксировали превышения нормативов качества воздуха

© Фото : Экопульс/TelegramСтационарный пост наблюдения за состоянием воздуха в Московской области. 18 июля 2026
Стационарный пост наблюдения за состоянием воздуха в Московской области. 18 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Экопульс/Telegram
Стационарный пост наблюдения за состоянием воздуха в Московской области. 18 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городских округах Электросталь и Богородский не зафиксировано превышений нормативов по качеству атмосферного воздуха.
  • Ранее сообщалось о возгораниях в результате падения беспилотников на территории нефтебазы в Ногинске и на складе Wildberries в Электростали.
  • На территории Электростали и Богородского округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха, которые проводят отборы проб в непрерывном режиме.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Превышения нормативов по качеству атмосферного воздуха в Электростали и Богородском городских округах в результате возгораний не установлено, сообщили в министерстве экологии и природопользования Московской области.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в субботу в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Также произошло падение БПЛА на территории склада Wildberries в Электростали.
"В минэкологии поступила информация о возгораниях в городских округах Электросталь и Богородский. На территории этих округов установлено 20 стационарных постов наблюдения за состоянием воздуха. Они проводят отборы проб по 5-8 показателям в непрерывном режиме. Превышений предельно допустимой концентрации (вредных веществ в атмосферном воздухе - ред.) не зафиксировано", - говорится в Telegram-канале министерства.
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