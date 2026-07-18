Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, у кого в августе вырастут пенсии - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:10 18.07.2026
В Госдуме рассказали, у кого в августе вырастут пенсии

Депутат Стенякина: в августе вырастут выплаты у тех, кто отметил 80-летие

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкПенсионное удостоверение
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В августе выплаты вырастут у тех пенсионеров, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности.
  • Также будут скорректированы профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.
  • Вырастет пенсия у тех пенсионеров, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Помимо планового перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе вырастут выплаты у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
"Помимо перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе выплаты вырастут у тех, у кого появилось право на надбавку: у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, а также летчиков, шахтеров и пенсионеров с иждивенцами", - сказала РИА Новости Стенякина.
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
Вчера, 00:32
Она пояснила, что пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.
"Дополнительно к ней назначат надбавку на уход. Все это произойдет автоматически, без подачи заявлений. Повышение не касается получателей социальных пенсий и пенсий по потере кормильца. Если пенсионер уже получает двойную фиксированную выплату из-за инвалидности первой группы, после 80-летия ее второй раз не увеличат", - добавила депутат.
По словам Стенякиной, аналогичный перерасчет ждет и тех, кому в июле установили первую группу инвалидности, - фиксированную выплату тоже повысят вдвое и добавят надбавку на уход, и все будет сделано автоматически по сведениям об инвалидности.
Трудовая книжка и пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 14.06.2026
Россиянам рассказали, кто имеет право на две пенсии
14 июня, 02:48
"С 1 августа также скорректируют профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие выплаты пересчитывают каждые три месяца с учетом поступивших страховых взносов. Единой суммы прибавки нет, она зависит от стажа, прежнего заработка и профессии", - рассказала она.
Парламентарий также сообщила, что вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи - несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью.
"Партия "Единая Россия" всегда держала в приоритете заботу о старшем поколении. Все решения, которые принимаются направлены на то, чтобы пенсионеры чувствовали уверенность в завтрашнем дне", - подытожила Стенякина.
Выплата пенсии - РИА Новости, 1920, 17.07.2026
Юрист объяснил, какие документы с июля нужны для оформления пенсии
17 июля, 03:10
 
ОбществоЕкатерина СтенякинаГосдума РФЕдиная Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала