В Госдуме рассказали, у кого в августе вырастут пенсии

Краткий пересказ от РИА ИИ В августе выплаты вырастут у тех пенсионеров, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности.

Также будут скорректированы профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности.

Вырастет пенсия у тех пенсионеров, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Помимо планового перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе вырастут выплаты у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

"Помимо перерасчета работающим пенсионерам и получателям накопительной пенсии, в августе выплаты вырастут у тех, у кого появилось право на надбавку: у тех, кто отметил 80-летие или получил первую группу инвалидности, а также летчиков, шахтеров и пенсионеров с иждивенцами", - сказала РИА Новости Стенякина.

Она пояснила, что пенсионерам, которым в июле исполнилось 80 лет, с августа вдвое увеличат фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

"Дополнительно к ней назначат надбавку на уход. Все это произойдет автоматически, без подачи заявлений. Повышение не касается получателей социальных пенсий и пенсий по потере кормильца. Если пенсионер уже получает двойную фиксированную выплату из-за инвалидности первой группы, после 80-летия ее второй раз не увеличат", - добавила депутат.

По словам Стенякиной , аналогичный перерасчет ждет и тех, кому в июле установили первую группу инвалидности, - фиксированную выплату тоже повысят вдвое и добавят надбавку на уход, и все будет сделано автоматически по сведениям об инвалидности.

"С 1 августа также скорректируют профессиональные доплаты бывшим членам летных экипажей гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такие выплаты пересчитывают каждые три месяца с учетом поступивших страховых взносов. Единой суммы прибавки нет, она зависит от стажа, прежнего заработка и профессии", - рассказала она.

Парламентарий также сообщила, что вырастет пенсия и у тех, у кого на содержании появился нетрудоспособный член семьи - несовершеннолетний ребенок, студент-очник до 23 лет или ребенок с инвалидностью.