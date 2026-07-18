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В Госдуме рассказали, засчитывается ли обучение в вузе в пенсионный стаж - РИА Новости, 18.07.2026
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02:57 18.07.2026
В Госдуме рассказали, засчитывается ли обучение в вузе в пенсионный стаж

Депутат Камнев: при досрочном выходе на пенсию можно включить учебу в стаж

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкИнформационный стенд в ПФР в Москве
Информационный стенд в ПФР в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2021 года при досрочном выходе на пенсию можно включить время обучения в профессиональных учебных заведениях и время дополнительного профобразования в расчет трудового стажа.
  • Время обучения будет учитываться в страховом стаже только в том случае, если оно пришлось на период до 2002 года и только если учеба организована работодателем, сотрудник сохранил рабочее место, и компания все время обучения платила страховые взносы.
  • Включение учебы в стаж может привести к тому, что размер пенсии окажется ниже, поэтому такой перерасчет имеет смысл только в случае, если без него не хватает лет до минимального стажа в 15 лет, а итоговая сумма выплат при этом увеличится.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. При досрочном выходе на пенсию в трудовой стаж можно включить время обучения в профессиональных учебных заведениях и курсы повышения квалификации, но при соблюдении ряда условий, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Георгий Камнев (КПРФ).
"С 2021 года, согласно постановлению правительства, при досрочном выходе на пенсию можно включить время обучения в профессиональных учебных заведениях и время дополнительного профобразования в расчет трудового, страхового, стажа", - сказал РИА Новости Камнев.
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Он отметил, что в том числе можно включить курсы повышения квалификации, но только если эта учеба организована работодателем, сотрудник сохранил рабочее место, и компания все время его обучения платила страховые взносы.
"Время обучения - причем, не только в вузе, но и техникуме, училище, ординатуре, аспирантуре - может учитываться в страховом стаже, но только если оно пришлось на период до 2002 года. После этого - уже нет", - добавил депутат.
Камнев уточнил, что при включении учебы в стаж размер пенсии может оказаться ниже, поэтому такой перерасчет имеет смысл только в том случае, если без него не хватает лет до минимального стажа в 15 лет, а итоговая сумма выплат при этом увеличится.
"Причина в разных методиках расчета - если раньше в зачет шли прежде всего величина стажа и размер зарплаты гражданина, то теперь ключевой фактор - размер уплаченных за пенсионера страховых взносов. То есть раньше у нас была трудовая пенсия, а теперь - страховая. И для страховой пенсии время учебы не особо важно, потому что в этот период за человека не платились страховые взносы", - рассказал он.
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Парламентарий пояснил, что существуют две формулы для определения расчетного размера пенсии, набор периодов там разный - и только одна из формул учитывает обучение.
"Конечно, человек имеет право выбрать сам, как ему должны посчитать пенсию, но обычно это делает сам Социальный фонд, который, по закону, обязан подобрать самый выгодный вариант. Если вариант с включенным периодом учебы хуже – то есть с ним по итогу выходит меньше денег, то выбор очевиден", - подытожил Камнев.
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