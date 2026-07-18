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Стал известен средний размер пенсии россиян - РИА Новости, 18.07.2026
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00:32 18.07.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян

Средний размер пенсии в июне составил 25,4 тысячи рублей

© РИА Новости / Алексей НаумовПенсионный фонд РФ
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Наумов
Пенсионный фонд РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил более 25,4 тысячи рублей.
  • Самая высокая пенсия граждан пришлась на Чукотский автономный округ — 42 270 рублей.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Средний размер пенсии работающих и неработающих россиян в июне 2026 года составил более 25,4 тысячи рублей, за год сумма выросла примерно на две тысячи рублей, следует из данных Социального фонда России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным ведомства, 1 июня 2026 года пенсия работающих и неработающих граждан составила 25 402 рубля. В аналогичный период 2025 года работающие и неработающие пенсионеры получали около 23 454 рубля.
Самая высокая пенсия граждан пришлась на Чукотский автономный округ - 42 270 рублей.
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