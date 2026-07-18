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Овчинский: башенные краны и стройплощадки Москвы украсили ко Дню строителя - РИА Новости, 18.07.2026
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09:10 18.07.2026
Овчинский: башенные краны и стройплощадки Москвы украсили ко Дню строителя

Овчинский: стройплощадки Москвы украсили поздравления к 70-летию Дня строителя

© Пресс-служба департамента градостроительной политики МосквыМинистр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Строительные площадки и башенные краны Москвы оформили поздравлениями, приуроченными к 70-летию Дня строителя, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Москва развивается благодаря труду тысяч специалистов строительной отрасли, и праздничное оформление стало еще одним способом выразить им признательность. Мы постарались сделать так, чтобы строительные площадки не только выполняли свою основную функцию, но и стали яркими акцентами городского пространства", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градполитики.
Праздничное оформление, выполненное в едином фирменном стиле, украсило стройобъекты по всему городу, добавил чиновник. Привычный вид стройплощадок, в том числе тех, где возводятся дома по программе реновации, на время изменился, обратил внимание министр.
Так, на фасадах строящихся зданий вывесили праздничную символику, ограждения площадок украсили поздравлениями с Днем строителя, а башенные краны выделили подсветкой, перечислил Овчинский. На отдельных зданиях сделали возможным появление лазерных проекций – вечерами их фасады превращаются в большие световые экраны, транслирующие тематические изображения, дополнил руководитель департамента.
По его словам, праздничное оформление привлечет внимание москвичей к ежедневному труду строителей, подчеркнув вклад тех в развитие города.
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