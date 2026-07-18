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Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек - РИА Новости, 18.07.2026
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11:57 18.07.2026 (обновлено: 12:00 18.07.2026)
Число отравившихся на базе отдыха на Ставрополье выросло до 80 человек

Число отравившихся на базе на Ставрополье выросло до 80, пятеро в больнице

© РИА Новости / Константин МихальчевскийМедсестра несет капельницу
Медсестра несет капельницу - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Медсестра несет капельницу. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек.
  • Пятеро пострадавших находятся в стационаре Новоселицкой больницы, детей среди госпитализированных нет.
НАЛЬЧИК, 18 июл – РИА Новости. Число отравившихся на базе отдыха в Ставропольском крае выросло до 80 человек, пятеро из них находятся в больнице, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
Ранее в правоохранительных органах региона сообщали агентству, что за медпомощью с жалобами на высокую температуру обратились около 40 человек.
«
"Число отравившихся выросло до 80 человек, пятеро из них в настоящее время находятся в стационаре Новоселицкой больницы. Детей среди госпитализированных нет", - сказал собеседник агентства.
В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении нескольких человек на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае. Региональные СУ СК и прокуратура после этого организовали проверки по факту отравления.
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