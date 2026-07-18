СК проверит информацию о массовом отравлении в гостинице на Ставрополье

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. СК России проверит информацию о массовом отравлении людей в гостиничном комплексе Ставропольского края, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Отмечается, что гостиничный комплекс временно закрыт на период проведения проверки, ход и результаты которой находятся на контроле у руководства регионального следственного управления.