Аналитик назвал пять популярных ошибок при покупке долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал, что главная область потерь при покупке долларов — спред между покупкой и продажей.
- Он советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото вместо наличной валюты.
- Эксперт предостерегает от покупки долларов только из-за того, что "все покупают".
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Покупка долларов для сохранения сбережений часто оборачивается потерями. О том, как не ошибиться, агентству "Прайм" рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
"Главная область потерь — спред между покупкой и продажей. В обменниках разница между курсами может достигать 5–7%. Чтобы выйти "в ноль", валюта должна вырасти минимум на эти же проценты", — пояснил эксперт.
К прочим ошибкам он относит невнимание к комиссиям и скрытым платежам, неправильный выбор инструмента, покупку долларов старых серий и ветхих купюр — их могут не принять или принять с дисконтом.
Вместо наличной валюты Кутьин советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото. И, конечно, не стоит покупать доллары только потому, что “все покупают" — сначала подумайте, зачем они нужны именно вам.