Рейтинг@Mail.ru
Аналитик назвал пять популярных ошибок при покупке долларов - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 18.07.2026
Аналитик назвал пять популярных ошибок при покупке долларов

Аналитик Кутьин: не следует покупать доллары, повторяя за остальными

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Денежные купюры.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал, что главная область потерь при покупке долларов — спред между покупкой и продажей.
  • Он советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото вместо наличной валюты.
  • Эксперт предостерегает от покупки долларов только из-за того, что "все покупают".
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Покупка долларов для сохранения сбережений часто оборачивается потерями. О том, как не ошибиться, агентству "Прайм" рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
"Главная область потерь — спред между покупкой и продажей. В обменниках разница между курсами может достигать 5–7%. Чтобы выйти "в ноль", валюта должна вырасти минимум на эти же проценты", — пояснил эксперт.
Вывеска пункта обмена валюты - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
Финансист объяснила, сколько денег можно хранить в валюте
16 июля, 02:17
К прочим ошибкам он относит невнимание к комиссиям и скрытым платежам, неправильный выбор инструмента, покупку долларов старых серий и ветхих купюр — их могут не принять или принять с дисконтом.
Вместо наличной валюты Кутьин советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото. И, конечно, не стоит покупать доллары только потому, что “все покупают" — сначала подумайте, зачем они нужны именно вам.
Люди возле пункта обмена валют - РИА Новости, 1920, 15.07.2026
Экономист назвал курс, при котором выгоден вклад в долларах
15 июля, 02:17
 
ЭкономикаСитуация с курсами валют и ценами на нефтьВасилий КутьинБанкиРубльРоссияДоллар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала