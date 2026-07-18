Аналитик назвал пять популярных ошибок при покупке долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин рассказал, что главная область потерь при покупке долларов — спред между покупкой и продажей.

Он советует рассматривать замещающие облигации, фонды денежного рынка или золото вместо наличной валюты.

Эксперт предостерегает от покупки долларов только из-за того, что "все покупают".

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Покупка долларов для сохранения сбережений часто оборачивается потерями. О том, как не ошибиться, агентству " Покупка долларов для сохранения сбережений часто оборачивается потерями. О том, как не ошибиться, агентству " Прайм " рассказал директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.

"Главная область потерь — спред между покупкой и продажей. В обменниках разница между курсами может достигать 5–7%. Чтобы выйти "в ноль", валюта должна вырасти минимум на эти же проценты", — пояснил эксперт.

К прочим ошибкам он относит невнимание к комиссиям и скрытым платежам, неправильный выбор инструмента, покупку долларов старых серий и ветхих купюр — их могут не принять или принять с дисконтом.