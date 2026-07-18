В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.

Как подчеркнули в ВОЗ, "профилактика, ранняя диагностика и своевременный доступ к качественному лечению остаются наиболее эффективными способами снижения заболеваемости раком".