В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский офис Всемирной организации здравоохранения сообщил, что отказ от табака и алкоголя, а также сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака.
- ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает физическую активность, вакцинацию, раннюю диагностику и снижение воздействия канцерогенов.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики, по возможности снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред", - рассказали агентству.
Как подчеркнули в ВОЗ, "профилактика, ранняя диагностика и своевременный доступ к качественному лечению остаются наиболее эффективными способами снижения заболеваемости раком".