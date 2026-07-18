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В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака - РИА Новости, 18.07.2026
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01:14 18.07.2026
В ВОЗ рассказали, как уберечься от рака

В ВОЗ назвали отказ от табака и алкоголя одним из способов профилактики рака

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЭмблема Всемирной организации здравоохранения
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский офис Всемирной организации здравоохранения сообщил, что отказ от табака и алкоголя, а также сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака.
  • ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает физическую активность, вакцинацию, раннюю диагностику и снижение воздействия канцерогенов.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Отказ от табака, алкоголя и сбалансированное питание являются одними из способов профилактики рака, сообщили РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения.
"ВОЗ рекомендует комплексный подход к профилактике рака, который включает в себя отказ от употребления табака и алкоголя, сбалансированное питание, физическую активность, защиту от инфекций, вызывающих рак, с помощью вакцинации (ВПЧ и гепатит В) и ранней диагностики, по возможности снижение воздействия канцерогенов из окружающей и профессиональной сред", - рассказали агентству.
Как подчеркнули в ВОЗ, "профилактика, ранняя диагностика и своевременный доступ к качественному лечению остаются наиболее эффективными способами снижения заболеваемости раком".
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