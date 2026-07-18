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В Госдуме предложили вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки - РИА Новости, 18.07.2026
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02:35 18.07.2026 (обновлено: 02:47 18.07.2026)
В Госдуме предложили вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки

Депутат Гусев предложил восстановить пятилетний гарантийный срок на новостройки

© РИА Новости / Пелагия ТихоноваСтроительство жилья
Строительство жилья - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Строительство жилья. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства.
  • Проектом предлагается увеличить гарантийный срок для объекта долевого строительства с трех до пяти лет и установить такой же срок гарантии на технологическое и инженерное оборудование.
  • Инициатива уточняет момент начала течения гарантийного срока на инженерное и технологическое оборудование: не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта долевого строительства в эксплуатацию уполномоченной организации.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
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"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 5 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ), восстановив гарантийный срок для объекта долевого строительства в пять лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
В пояснительной записке отмечается, что гарантийный срок для объектов долевого строительства был снижен с пяти до трех лет.
Проектом предлагается увеличить гарантийный срок для объекта долевого строительства с трех до пяти лет, а также установить такой же пятилетний срок гарантии на технологическое и инженерное оборудование.
Законопроект также предлагает унифицировать гарантийные сроки для самого объекта долевого строительства и его инженерного оборудования.
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В документе отмечается, что насосные станции, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, лифтовое оборудование и другие элементы являются неотъемлемой частью здания, поэтому разделение гарантийных сроков создает искусственное разграничение ответственности.
Кроме того, инициатива уточняет момент начала течения гарантийного срока на инженерное и технологическое оборудование: не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта долевого строительства в эксплуатацию уполномоченной организации.
"Мы предлагаем вернуть пятилетнюю гарантию, потому что дом - это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности", - сказал Гусев РИА Новости.
По его словам, пятилетняя гарантия - это справедливый срок, который позволяет людям выявить скрытые дефекты и добиться их устранения.
"Покупка квартиры - главное вложение для большинства семей, и государство обязано защищать людей в таких вопросах", - подытожил депутат.
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