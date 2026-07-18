В Госдуме предложили вернуть пятилетнюю гарантию на новостройки

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства.

Проектом предлагается увеличить гарантийный срок для объекта долевого строительства с трех до пяти лет и установить такой же срок гарантии на технологическое и инженерное оборудование.

Инициатива уточняет момент начала течения гарантийного срока на инженерное и технологическое оборудование: не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта долевого строительства в эксплуатацию уполномоченной организации.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия") предложил восстановить пятилетний гарантийный срок для объектов долевого строительства.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство РФ. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.

"Законопроектом предлагается внести изменение в часть 5 статьи 7 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 214-ФЗ), восстановив гарантийный срок для объекта долевого строительства в пять лет", - сообщается в пояснительной записке к проекту.

В пояснительной записке отмечается, что гарантийный срок для объектов долевого строительства был снижен с пяти до трех лет.

Проектом предлагается увеличить гарантийный срок для объекта долевого строительства с трех до пяти лет, а также установить такой же пятилетний срок гарантии на технологическое и инженерное оборудование.

Законопроект также предлагает унифицировать гарантийные сроки для самого объекта долевого строительства и его инженерного оборудования.

В документе отмечается, что насосные станции, системы отопления, вентиляции, электроснабжения, лифтовое оборудование и другие элементы являются неотъемлемой частью здания, поэтому разделение гарантийных сроков создает искусственное разграничение ответственности.

Кроме того, инициатива уточняет момент начала течения гарантийного срока на инженерное и технологическое оборудование: не с момента подписания первого передаточного акта, а с момента передачи объекта долевого строительства в эксплуатацию уполномоченной организации.

"Мы предлагаем вернуть пятилетнюю гарантию, потому что дом - это сложный объект, а не товар с коротким сроком ответственности", - сказал Гусев РИА Новости.

По его словам, пятилетняя гарантия - это справедливый срок, который позволяет людям выявить скрытые дефекты и добиться их устранения.