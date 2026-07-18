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Крупный пожар на юге Норвегии уничтожил более 100 домов - РИА Новости, 18.07.2026
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11:14 18.07.2026
Крупный пожар на юге Норвегии уничтожил более 100 домов

NRK: пожар в норвежской коммуне Драммен уничтожил более 100 домов

© Фото : Межмуниципальная пожарная служба ВестфолдаПоследствия пожара в коммуне Драммен на юге Норвегии
Последствия пожара в коммуне Драммен на юге Норвегии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : Межмуниципальная пожарная служба Вестфолда
Последствия пожара в коммуне Драммен на юге Норвегии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В коммуне Драммен на юге Норвегии произошел крупный пожар, уничтоживший более 100 домов.
  • Несколько сотен человек были эвакуированы, пострадали по меньшей мере три человека, включая пожарного, и восемь полицейских надышались дымом.
  • В субботу утром пожар был локализован, но работы по тушению продолжатся из-за оставшихся очагов возгорания.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Крупный пожар в коммуне Драммен на юге Норвегии уничтожил более 100 домов, несколько сотен человек эвакуированы, сообщает телерадиокомпания NRK.
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"Очень сильный пожар бушует в (городе - ред.) Крокстадэльв со второй половины дня пятницы... Более 100 домов полностью повреждены, и несколько сотен человек эвакуированы", - сообщает NRK.
По данным телерадиокомпании, примерно в 16.30 мск пятницы в полицию поступило сообщение о пожаре в таунхаусе, который затем перекинулся на другие дома и окрестности. Пострадали по меньшей мере три человека, включая пожарного. Кроме того, восемь полицейских надышались дымом.
По словам начальника межмуниципальной пожарной службы региона Вестфолл Яна Хельге Кайсера, в субботу утром пожар был локализован, однако работы по тушению в течение дня продолжатся: остается еще несколько очагов возгорания в жилой зоне и в окрестном лесу. По его словам, в операции задействованы десять пожарных частей. Как отмечает NRK, ночью работы прекращались из-за грозы.
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