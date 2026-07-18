Крупный пожар на юге Норвегии уничтожил более 100 домов

"Очень сильный пожар бушует в (городе - ред.) Крокстадэльв со второй половины дня пятницы... Более 100 домов полностью повреждены, и несколько сотен человек эвакуированы", - сообщает NRK.

По данным телерадиокомпании, примерно в 16.30 мск пятницы в полицию поступило сообщение о пожаре в таунхаусе, который затем перекинулся на другие дома и окрестности. Пострадали по меньшей мере три человека, включая пожарного. Кроме того, восемь полицейских надышались дымом.

По словам начальника межмуниципальной пожарной службы региона Вестфолл Яна Хельге Кайсера, в субботу утром пожар был локализован, однако работы по тушению в течение дня продолжатся: остается еще несколько очагов возгорания в жилой зоне и в окрестном лесу. По его словам, в операции задействованы десять пожарных частей. Как отмечает NRK, ночью работы прекращались из-за грозы.