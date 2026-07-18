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В Ногинске перекрытие дорог сохранится до ликвидации пожара на нефтебазе - РИА Новости, 18.07.2026
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В Ногинске перекрытие дорог сохранится до ликвидации пожара на нефтебазе

В Ногинске перекрытие дорог сохранится до устранения пожара на нефтебазе

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ногинске произошло возгорание на территории нефтебазы в результате падения беспилотника.
  • До полного устранения пожара на нефтебазе сохраняется временное перекрытие ряда дорог и перекрестков.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Перекрытие ряда дорог и перекрестков в Ногинске сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе, сообщил глава Богородского городского округа Денис Семенов.
Ранее губернатор Московской области сообщил, что в субботу в результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске.
"Перекрытие ряда дорог и перекрестков временно сохраняется до полного устранения пожара на нефтебазе. На месте развернута магистральная рукавная линия, необходимая для работы пожарных подразделений", - написал Семенов в своем канале на платформе "Макс".
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