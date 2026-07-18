В Ногинске два человека пострадали при атаке украинских беспилотников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В подмосковном Ногинске после атаки украинских беспилотников пострадали два человека.
- Пострадавшим оказывается медицинская помощь, на местах работают экстренные службы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в подмосковном Ногинске после атаки украинских беспилотников на Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА... Двое пострадали в Ногинске", - написал он в своем канале на платформе "Макс".
Уточняется, что им оказывается медицинская помощь, на местах продолжают работать сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, аварийные службы и представители муниципалитетов. Продолжается ликвидация последствий атаки и обследование территории, добавил губернатор.
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