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ВС России уничтожили пусковую установку украинского комплекса "Нептун" - РИА Новости, 18.07.2026
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20:06 18.07.2026 (обновлено: 20:41 18.07.2026)
ВС России уничтожили пусковую установку украинского комплекса "Нептун"

ВС России уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун"

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские Вооруженные силы уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области.
  • Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и дронами "Герань-4 сикер".
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами ракетного комплекса "Искандер" и беспилотников "Герань" уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и дронами "Герань-4 сикер" по позиции берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в районе Рыбаковка Николаевской области.
"В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияНиколаевская областьВооруженные силы Украины
 
 
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