ВС России уничтожили пусковую установку украинского комплекса "Нептун"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские Вооруженные силы уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области.
- Удар был нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и дронами "Герань-4 сикер".
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы ударами ракетного комплекса "Искандер" и беспилотников "Герань" уничтожили пусковую установку украинского ракетного комплекса "Нептун" в Николаевской области, сообщили в Минобороны РФ.
Ведомство опубликовало кадры нанесения удара оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер" и дронами "Герань-4 сикер" по позиции берегового ракетного комплекса "Нептун" ВСУ в районе Рыбаковка Николаевской области.
"В результате удара поражены пусковая установка БРК "Нептун" и транспортно-заряжающая машина с боекомплектом", - говорится в сообщении.