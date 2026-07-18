Нейробиолог рассказала, почему людям интересны офисные интриги

Краткий пересказ от РИА ИИ Человеческий мозг выстраивает «социальную карту», которая помогает ориентироваться в сложной социальной среде.

Профессор Университета Осаки Тамами Накано и ее коллеги провели исследование, в ходе которого добровольцы смотрели несколько серий драмы «Форс-мажоры», а затем с помощью фМРТ-сканирования ученые сравнили паттерны активности мозга с тем, как именно зрители оценивали отношения между персонажами.

По словам нейробиолога, мозг размещает людей в голове на основе «смысла отношений»: кто с кем и в каких отношениях находится.

ТОКИО, 18 июл — РИА Новости. Человеческий мозг детально фиксирует, кто с кем конфликтует и дружит в офисе или на учебе, и выстраивает специальную "социальную карту" для выбора правильной тактики поведения, рассказала РИА Новости профессор Университета Осаки Тамами Накано.

В ходе проведенного Накано и ее коллегами исследования добровольцы впервые посмотрели несколько серий драмы "Форс-мажоры", где действие происходит в юридической фирме, а персонажей связывают дружба, соперничество и романтические отношения. До и после просмотра участникам демонстрировали лица восьми главных героев. С помощью фМРТ-сканирования ученые сравнили паттерны активности мозга с тем, как именно зрители оценивали отношения между персонажами.

"Наш мозг не просто запоминает персонажей по отдельности, а, по-видимому, размещает людей в голове на основе "смысла отношений": кто с кем и в каких отношениях находится", — пояснила нейробиолог.

Именно эта внутренняя модель, которую Накано называет "социальной картой", помогает человеку ориентироваться в сложной социальной среде — на работе, в школе или в семье. Чтобы просчитать тактику поведения, важно понимать уровень близости между коллегами, скрытые конфликты и статус каждого человека.