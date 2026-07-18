Умер житель Белгородской области, раненный при атаке дрона ВСУ 19 июня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино 19 июня.
- Пострадавший умер в отделении реанимации.
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 19 июня в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе в субботу.
Оперштаб информировал, что 19 июня в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, его в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ.
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