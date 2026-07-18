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Умер житель Белгородской области, раненный при атаке дрона ВСУ 19 июня - РИА Новости, 18.07.2026
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09:26 18.07.2026 (обновлено: 09:27 18.07.2026)
Умер житель Белгородской области, раненный при атаке дрона ВСУ 19 июня

Умер мужчина, получивший тяжёлые ранения при атаке дрона ВСУ на Шебекино 19 июня

© РИА Новости / Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкКоридор в больнице
Коридор в больнице - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина получил тяжелые ранения в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино 19 июня.
  • Пострадавший умер в отделении реанимации.
БЕЛГОРОД, 18 июл - РИА Новости. Мужчина, получивший тяжелые ранения 19 июня в результате атаки украинского дрона в городе Шебекино Белгородской области, скончался в больнице, сообщили в региональном оперштабе в субботу.
"Вчера в отделении реанимации скончался мужчина, который получил тяжелые ранения в результате атаки дрона на грузовой автомобиль в городе Шебекино 19 июня", - говорится в сообщении в канале на платформе "Макс".
Оперштаб информировал, что 19 июня в результате атаки дрона ВСУ на грузовой автомобиль в Шебекино мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, его в тяжелом состоянии доставили в Шебекинскую ЦРБ.
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