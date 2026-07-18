Москвичам рассказали, где можно увидеть сандрики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сандрики — это небольшие карнизы над оконными и дверными проемами, которые можно увидеть на многих исторических зданиях Москвы, например, на Новослободской и Долгоруковской улицах, а также на Кутузовском проспекте.
- Сандрики не только украшают фасад здания, но и защищают проемы от дождя и снега, при этом они бывают разной формы: лучковые, треугольные и прямые.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сандрики - карнизы над оконными и дверными проемами - можно увидеть на многих исторических зданиях Москвы: Новослободской и Долгоруковской улицах, а также на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении говорится, что сандрик – это небольшой карниз, который располагается над окнами или дверными проемами. Он не только украшает фасад, но и выполняет практическую функцию – защищает проемы от дождя и снега.
"В Москве увидеть сандрики можно на многих исторических зданиях. Например, на Новослободской, Долгоруковской улицах и Кутузовском проспекте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сандрики бывают разной формы. Среди самых распространенных: лучковые – с полукруглым завершением, треугольные – напоминают фронтон, прямые – строгие и лаконичные, их еще называют "полочками".
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