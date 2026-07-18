Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали, где можно увидеть сандрики - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 18.07.2026 (обновлено: 22:44 18.07.2026)
Москвичам рассказали, где можно увидеть сандрики

В комплексе городского хозяйства рассказали, где можно увидеть сандрики в Москве

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМосква в вечерней подсветке
Москва в вечерней подсветке - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Москва в вечерней подсветке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сандрики — это небольшие карнизы над оконными и дверными проемами, которые можно увидеть на многих исторических зданиях Москвы, например, на Новослободской и Долгоруковской улицах, а также на Кутузовском проспекте.
  • Сандрики не только украшают фасад здания, но и защищают проемы от дождя и снега, при этом они бывают разной формы: лучковые, треугольные и прямые.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Сандрики - карнизы над оконными и дверными проемами - можно увидеть на многих исторических зданиях Москвы: Новослободской и Долгоруковской улицах, а также на Кутузовском проспекте, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
В сообщении говорится, что сандрик – это небольшой карниз, который располагается над окнами или дверными проемами. Он не только украшает фасад, но и выполняет практическую функцию – защищает проемы от дождя и снега.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности
Вчера, 13:06
Москве увидеть сандрики можно на многих исторических зданиях. Например, на Новослободской, Долгоруковской улицах и Кутузовском проспекте", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сандрики бывают разной формы. Среди самых распространенных: лучковые – с полукруглым завершением, треугольные – напоминают фронтон, прямые – строгие и лаконичные, их еще называют "полочками".
Отдыхающая в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре
Вчера, 14:24
 
МоскваКутузовский проспектОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала