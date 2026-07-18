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Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности - РИА Новости, 18.07.2026
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13:06 18.07.2026
Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности

Собирающие пожертвования мошенники просят перечислить деньги на личные карты

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества в сфере благотворительности.
  • Просьба перевести деньги на личную банковскую карту — один из главных признаков мошенничества.
  • Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО и проверять регистрационные документы организации.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств - один из главных признаков мошенничества", - говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.
Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные страницы в интернете.
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