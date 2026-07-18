Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности

"Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств - один из главных признаков мошенничества", - говорится в сообщении.

Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.