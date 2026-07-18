Москвичей предупредили о мошеннических схемах в сфере благотворительности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили москвичей об участившихся случаях мошенничества в сфере благотворительности.
- Просьба перевести деньги на личную банковскую карту — один из главных признаков мошенничества.
- Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО и проверять регистрационные документы организации.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Эксперты проекта "Перезвони сам" предупредили москвичей об участившихся мошеннических схемах в сфере благотворительности и рекомендовали проверять реквизиты фондов перед переводом пожертвований, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
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"Просьба перевести деньги на личную банковскую карту во время сбора средств - один из главных признаков мошенничества", - говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что злоумышленники могут выдавать себя за сотрудников известных фондов, собирать деньги в общественных местах, рассылать просьбы о пожертвованиях в мессенджерах и социальных сетях, а также создавать поддельные страницы, имитирующие профили нуждающихся или благотворительных организаций.
Специалисты рекомендуют перечислять средства только на официальный расчетный счет НКО, проверять регистрационные документы организации и не переводить деньги по реквизитам, полученным через личные сообщения или сомнительные страницы в интернете.