Аферисты обманывают болельщиков в России через ставки на финал ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В России появилась новая мошенническая схема, связанная с финалом чемпионата мира по футболу.

Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать «выигрышную» ставку, ссылаясь на «эксклюзивную инсайдерскую информацию».

Эксперты рекомендуют не доверять обещаниям легкого заработка, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не переводить деньги, а в случае обмана оперативно обращаться в правоохранительные органы.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают болельщиков в России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу - они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать "выигрышную" ставку, ссылаясь на "инсайдерскую информацию", рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".

"Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с финалом чемпионата мира по футболу. Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать "выигрышную" ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на "эксклюзивную инсайдерскую информацию", - сообщили там.

Аналитики пояснили, что мошенники от лица футбольных экспертов уверяют жертву, что им уже известно о победе определенной команды. Злоумышленник якобы обладает проверенной информацией из достоверных источников и поэтому предлагает сделать ставку на победу.

Если же потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за "экспертный прогноз". После получения денег "эксперт" исчезает.

Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании не предлагают делать ставки с гарантированной победой.