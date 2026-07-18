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Аферисты обманывают болельщиков в России через ставки на финал ЧМ - РИА Новости Спорт, 18.07.2026
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02:08 18.07.2026
Аферисты обманывают болельщиков в России через ставки на финал ЧМ

Мошенники начали обманывать россиян через фейковые ставки на финал ЧМ-2026

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон
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© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России появилась новая мошенническая схема, связанная с финалом чемпионата мира по футболу.
  • Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать «выигрышную» ставку, ссылаясь на «эксклюзивную инсайдерскую информацию».
  • Эксперты рекомендуют не доверять обещаниям легкого заработка, не переходить по ссылкам от незнакомцев и не переводить деньги, а в случае обмана оперативно обращаться в правоохранительные органы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мошенники обманывают болельщиков в России через фейковые ставки на финал чемпионата мира по футболу - они звонят от лица футбольных экспертов и предлагают сделать "выигрышную" ставку, ссылаясь на "инсайдерскую информацию", рассказали РИА Новости в сервисе "МТС Защитник".
"Аналитики обнаружили новую мошенническую схему, связанную с финалом чемпионата мира по футболу. Злоумышленники звонят под видом футбольных экспертов и предлагают сделать "выигрышную" ставку якобы с гарантиями победы определенной команды, ссылаясь на "эксклюзивную инсайдерскую информацию", - сообщили там.
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Аналитики пояснили, что мошенники от лица футбольных экспертов уверяют жертву, что им уже известно о победе определенной команды. Злоумышленник якобы обладает проверенной информацией из достоверных источников и поэтому предлагает сделать ставку на победу.
Если же потенциальная жертва интересуется предложением, ей присылают ссылку для регистрации на фейковом сайте букмекерской конторы, а также для перевода предоплаты за "экспертный прогноз". После получения денег "эксперт" исчезает.
Аналитики напомнили, что настоящие футбольные эксперты и букмекерские компании не предлагают делать ставки с гарантированной победой.
"Не доверяйте обещаниям легкого заработка, не переходите по ссылкам от незнакомцев и не переводите деньги. Если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы", - порекомендовали эксперты.
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