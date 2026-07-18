Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Стояногло заявил, что Кишинев занимается вредительством по отношению к Гагаузии, из-за чего автономия сталкивается с экономическими трудностями.
- Гагаузия остается одним из самых отстающих регионов страны, при этом автономия получает мало средств на развитие, несмотря на уплату налогов в центральные госфонды.
- Власти Молдавии отменили механизм, позволяющий Гагаузии оставлять часть НДС от местной торговли, что способствовало развитию региона.
КИШИНЕВ, 18 июл - РИА Новости. Кишинев занимается вредительством по отношению к Гагаузии, из-за чего автономия сталкивается с экономическими трудностями, заявил экс-генпрокурор, оппозиционный депутат парламента Молдавии Александр Стояногло.
«
"Гагаузия остается одним из самых отстающих регионов страны по уровню доходов, ВВП и социальной обеспеченности. Нельзя объяснять сегодняшние проблемы Гагаузии только ее собственными ошибками. Складывается впечатление, что Кишинев занимается обыкновенным вредительством", - сказал Стояногло в эфире телеканала Cinema 1.
Стояногло пояснил, что лишь в 2014 году автономия получила право оставлять часть НДС от местной торговли. Это увеличило внутренние доходы и позволило финансировать развитие региона, включая изучение гагаузского и румынского языков. Однако после прихода к власти правящей партии "Действие и солидарность" этот механизм отменили, отметил он.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, где традиционно сильны позиции политиков, выступающих за укрепление связей с Россией. Отношения между властями в Кишиневе и руководством автономии в последние годы осложнились на фоне политических разногласий.