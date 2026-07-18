В Молдавии обвинили Кишинев во вредительстве по отношению к Гагаузии

"Гагаузия остается одним из самых отстающих регионов страны по уровню доходов, ВВП и социальной обеспеченности. Нельзя объяснять сегодняшние проблемы Гагаузии только ее собственными ошибками. Складывается впечатление, что Кишинев занимается обыкновенным вредительством", - сказал Стояногло в эфире телеканала Cinema 1 .

Стояногло пояснил, что лишь в 2014 году автономия получила право оставлять часть НДС от местной торговли. Это увеличило внутренние доходы и позволило финансировать развитие региона, включая изучение гагаузского и румынского языков. Однако после прихода к власти правящей партии "Действие и солидарность" этот механизм отменили, отметил он.