Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье пострадали 37 человек.
- 30 пострадавших находятся на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах.
- Состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тридцать пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах, состояние семи из них тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в субботу Подмосковье подверглось атаки БПЛА, один мужчина из Электростали скончался от полученных травм, всего из-за БПЛА в регионе пострадали 37 человек.
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"По оперативным данным, на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 30 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
По его данным, шестеро пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье получили медицинскую помощь амбулаторно.
"Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме. На месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - отметил Кузнецов.