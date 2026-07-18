Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Подмосковье

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"По оперативным данным, на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 30 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.