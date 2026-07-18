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Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Подмосковье - РИА Новости, 18.07.2026
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12:45 18.07.2026 (обновлено: 13:25 18.07.2026)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших после атаки ВСУ в Подмосковье

Кузнецов: состояние 7 пострадавших при атаке ВСУ в Подмосковье тяжелое

© РИА Новости / Павел БедняковМедицинские работники в городской клинической больнице
Медицинские работники в городской клинической больнице - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье пострадали 37 человек.
  • 30 пострадавших находятся на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах.
  • Состояние семи пострадавших врачи оценивают как тяжелое, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Тридцать пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье находятся на лечении в больницах Московской области и федеральных медцентрах, состояние семи из них тяжелое, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в субботу Подмосковье подверглось атаки БПЛА, один мужчина из Электростали скончался от полученных травм, всего из-за БПЛА в регионе пострадали 37 человек.
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"По оперативным данным, на лечении в больницах Московской области и федеральных медицинских центрах Минздрава России находятся 30 пострадавших при атаке укронацистов на логистический центр в Подмосковье. Состояние семи из них врачи оценивают как тяжелое, остальные в состоянии средней степени тяжести", - сказал Кузнецов журналистам.
По его данным, шестеро пострадавших при атаке ВСУ на логистический центр в Подмосковье получили медицинскую помощь амбулаторно.
"Всем пострадавшим медицинская помощь оказывается в полном объеме. На месте происшествия работали 55 бригад службы медицины катастроф и скорой помощи. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России", - отметил Кузнецов.
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РоссияМосковская область (Подмосковье)Вооруженные силы УкраиныЭлектростальАлексей КузнецовАндрей Воробьев
 
 
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