Инцидент, как отмечается, произошел накануне на площади Галицкой. На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме наносят мужчине удары ногами, а затем тащат его к микроавтобусу. Местная полиция сообщила, что конфликт произошел между 34-летним местным жителем и сотрудниками военкомата. Открыто уголовное дело.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.