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Во Львове сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус - РИА Новости, 18.07.2026
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18:53 18.07.2026
Во Львове сотрудники ТЦК избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус

Во Львове сотрудники ТЦК толпой избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Во Львове сотрудники военкомата избили мужчину и силой затолкали в микроавтобус.
  • Местная полиция сообщила об открытии уголовного дела по факту инцидента.
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Сотрудники военкомата во Львове на западе Украины повалили мужчину на асфальт, толпой избили ногами, после чего силой затолкали в микроавтобус, сообщает украинское издание "Новости.Live".
"Во Львове военнослужащие ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) били мужчину ногами и силой затащили в микроавтобус", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Инцидент, как отмечается, произошел накануне на площади Галицкой. На опубликованных кадрах видно, как люди в военной форме наносят мужчине удары ногами, а затем тащат его к микроавтобусу. Местная полиция сообщила, что конфликт произошел между 34-летним местным жителем и сотрудниками военкомата. Открыто уголовное дело.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
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