На Ставрополье около 40 человек обратились за медпомощью после отравления

Краткий пересказ от РИА ИИ Около 40 человек обратились за медицинской помощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае.

Региональное СУСК РФ организовало проверку по факту обращения за медпомощью посетителей гостиничного комплекса с признаками кишечной инфекции.

Прокуратура региона проводит проверку по факту отравления людей, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

НАЛЬЧИК, 18 июл - РИА Новости. Около 40 человек обратились за медпомощью после отравления на базе отдыха в Ставропольском крае, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.

В пятницу в СМИ появилась информация об отравлении на одной из баз отдыха на водохранилище Волчьи Ворота возле села Новоселицкого в Ставропольском крае

"По предварительным данным, за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру обратились около 40 человек", - заявил собеседник агентства.

В региональном СУСК РФ заявили, что по факту обращения за медпомощью посетителей одного из гостиничных комплексов с признаками кишечной инфекции организована проверка.

"По результатам проведения всех необходимых проверочных мероприятий действиям ответственных лиц будет дана процессуальная оценка. Особое внимание уделяется вопросам оказания всем пострадавшим необходимой медицинской помощи. Гостиничный комплекс на период проведения проверки временно закрыт", - указали в ведомстве.