ВС России продолжают ликвидацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России продолжают ликвидацию формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой.
- Ведутся уличные бои в Подлимане.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают ликвидацию формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой, ведутся уличные бои в Подлимане, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад". На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане", - заявил Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.