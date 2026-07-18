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ВС России продолжают ликвидацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол - РИА Новости, 18.07.2026
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18:42 18.07.2026
ВС России продолжают ликвидацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол

Герасимов: ВС России продолжают ликвидацию ВСУ на восточном берегу реки Оскол

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России продолжают ликвидацию формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой.
  • Ведутся уличные бои в Подлимане.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. ВС РФ продолжают ликвидацию формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол в районе южнее Боровой, ведутся уличные бои в Подлимане, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.
Герасимов проверил ход выполнения боевых задач соединениями и воинскими частями группировки войск "Запад". На командном пункте группировки начальник Генерального штаба заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Кузовлева по обстановке, сложившейся в зоне ответственности.
"В районе южнее Боровой продолжается ликвидация формирований ВСУ на восточном берегу реки Оскол. Ведутся уличные бои в Подлимане", - заявил Герасимов, слова которого приводит Минобороны России.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
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Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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