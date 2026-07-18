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Ликсутов: Москва увеличивает мощности столичных фармпроизводств - РИА Новости, 18.07.2026
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Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
14:01 18.07.2026
Ликсутов: Москва увеличивает мощности столичных фармпроизводств

Заммэра Москвы Ликсутов: город увеличивает мощности столичных фармпроизводств

© Фото : пресс-служба ДИППФармпроизводство в Москве
Фармпроизводство в Москве - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© Фото : пресс-служба ДИПП
Фармпроизводство в Москве
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва поддерживает столичных производителей, укрепляет лекарственную безопасность, создает новые высокотехнологичные рабочие места и формирует прочную основу для научного и индустриального развития страны, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание фармацевтической промышленности.
"Поддерживая столичных производителей, мы укрепляем лекарственную безопасность, создаем новые высокотехнологичные рабочие места и формируем прочную основу для научного и индустриального развития страны. Наращивание инвестиций в отрасль сегодня — это гарантия доступности современных препаратов. Так, при содействии МФППиП за четыре года фармпредприятия направили дополнительно свыше 90 миллиардов рублей на расширение и модернизацию своих площадок", — заявил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Отмечается, что один из ключевых инструментов Фонда — программа компенсации процентной ставки (в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ) по инвестиционным кредитам. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.
"Столичные меры поддержки создают дополнительные возможности для внедрения современных технологий и повышения конкурентоспособности отечественной медицинской техники, препаратов и не только. Проекты, поддержанные Фондом, обеспечат создание почти 4,5 тысячи рабочих мест и приобретение более трех тысяч единиц оборудования для фармотрасли", — сообщил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.
К примеру, фармацевтическая компания "Велфарм" с поддержкой МФППиП в 2023 году открыла новый завод на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Проект по выпуску твердых лекарственных форм был реализован с нуля. Также с поддержкой Фонда завод "Биннофарм", входящий в состав компании "Биннофарм Групп", разрабатывает и производит лекарственные препараты и вакцины, в том числе вакцину против гепатита В.
Ранее Ликсутов сообщил, что в первом квартале 2026 года резиденты ОЭЗ "Технополис Москва" инвестировали более 2,7 миллиарда рублей. Всего фармацевтические компании, локализовавшие свои мощности в ОЭЗ, вложили в экономику города почти 66 миллиардов рублей и создали около 3,6 тысячи новых рабочих мест.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваМаксим ЛиксутовАнатолий ГарбузовПоддержка бизнеса
 
 
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