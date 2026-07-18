Ликсутов: Москва увеличивает мощности столичных фармпроизводств

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Москва поддерживает столичных производителей, укрепляет лекарственную безопасность, создает новые высокотехнологичные рабочие места и формирует прочную основу для научного и индустриального развития страны, сообщил в субботу заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Он уточнил, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина город уделяет особое внимание фармацевтической промышленности.

"Поддерживая столичных производителей, мы укрепляем лекарственную безопасность, создаем новые высокотехнологичные рабочие места и формируем прочную основу для научного и индустриального развития страны. Наращивание инвестиций в отрасль сегодня — это гарантия доступности современных препаратов. Так, при содействии МФППиП за четыре года фармпредприятия направили дополнительно свыше 90 миллиардов рублей на расширение и модернизацию своих площадок", — заявил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Отмечается, что один из ключевых инструментов Фонда — программа компенсации процентной ставки (в размере 50 процентов от ключевой ставки ЦБ РФ) по инвестиционным кредитам. Максимальный срок поддержки составляет пять лет, а максимальная сумма, подлежащая компенсации, — пять миллиардов рублей.

"Столичные меры поддержки создают дополнительные возможности для внедрения современных технологий и повышения конкурентоспособности отечественной медицинской техники, препаратов и не только. Проекты, поддержанные Фондом, обеспечат создание почти 4,5 тысячи рабочих мест и приобретение более трех тысяч единиц оборудования для фармотрасли", — сообщил, в свою очередь, министр столичного правительства, глава ДИПП Москвы Анатолий Гарбузов.

К примеру, фармацевтическая компания "Велфарм" с поддержкой МФППиП в 2023 году открыла новый завод на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва". Проект по выпуску твердых лекарственных форм был реализован с нуля. Также с поддержкой Фонда завод "Биннофарм", входящий в состав компании "Биннофарм Групп", разрабатывает и производит лекарственные препараты и вакцины, в том числе вакцину против гепатита В.