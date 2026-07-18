Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсаций за разрушенное из-за обстрелов ВСУ жилье.

Проблема с получением выплат заключалась в невозможности проведения физического обследования поврежденных домов из-за боевых действий, что касалось тысяч людей.

Глава ЛНР Леонид Пасечник дал поручения утвердить официальный список населенных пунктов, где жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически, что позволит людям без лишних барьеров получить компенсацию.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсаций за разрушенное из-за обстрелов ВСУ жилье.

Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась молодая мама, которая вместе с маленькой дочкой была вынуждена эвакуироваться из ЛНР и уже долгое время проживает в пункте временного размещения (ПВР). Их семейный дом был полностью разрушен при обстрелах со стороны ВСУ

"Однако получить положенную государственную компенсацию за утраченное жилье семья не могла. Причина парадоксальна: чтобы назначить выплату, специальная комиссия должна провести физическое обследование поврежденного дома. Но поселок находится у самой линии боевого соприкосновения, и из-за непрекращающихся обстрелов выезд специалистов туда невозможен", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

По ее словам, после детального разбора вопроса стало понятно, что проблема носит массовый характер. В одном только этом районе необследованными оставались около 20 населенных пунктов, а тысячи людей оказались в подобной ситуации, добавила она.

« "Мы направили официальный запрос главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой решить проблему на системном уровне. Решение найдено! Глава республики дал правительству ЛНР поручения утвердить официальный список нацеленных пунктов, где из-за боевых действий невозможно техническое обследование. Находящееся там жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически", - отметила омбудсмен.

Лантратова подчеркнула, что необходимые изменения закреплены в региональном постановлении, регулирующем порядок выплат компенсаций за разрушенные дома, и благодаря этому люди смогут без лишних барьеров получить положенную компенсацию и приобрести новое жилье.