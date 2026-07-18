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Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье - РИА Новости, 18.07.2026
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11:48 18.07.2026
Лантратова помогла жителям ЛНР добиться компенсации за разрушенное жилье

Лантратова помогла жителям ЛНР добиться выплат за разрушенное ударами ВСУ жилье

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсаций за разрушенное из-за обстрелов ВСУ жилье.
  • Проблема с получением выплат заключалась в невозможности проведения физического обследования поврежденных домов из-за боевых действий, что касалось тысяч людей.
  • Глава ЛНР Леонид Пасечник дал поручения утвердить официальный список населенных пунктов, где жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически, что позволит людям без лишних барьеров получить компенсацию.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что совместно с руководством ЛНР помогла жителям приграничья добиться выплаты компенсаций за разрушенное из-за обстрелов ВСУ жилье.
Федеральный омбудсмен рассказала, что к ней обратилась молодая мама, которая вместе с маленькой дочкой была вынуждена эвакуироваться из ЛНР и уже долгое время проживает в пункте временного размещения (ПВР). Их семейный дом был полностью разрушен при обстрелах со стороны ВСУ.
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"Однако получить положенную государственную компенсацию за утраченное жилье семья не могла. Причина парадоксальна: чтобы назначить выплату, специальная комиссия должна провести физическое обследование поврежденного дома. Но поселок находится у самой линии боевого соприкосновения, и из-за непрекращающихся обстрелов выезд специалистов туда невозможен", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
По ее словам, после детального разбора вопроса стало понятно, что проблема носит массовый характер. В одном только этом районе необследованными оставались около 20 населенных пунктов, а тысячи людей оказались в подобной ситуации, добавила она.
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"Мы направили официальный запрос главе ЛНР Леониду Пасечнику с просьбой решить проблему на системном уровне. Решение найдено! Глава республики дал правительству ЛНР поручения утвердить официальный список нацеленных пунктов, где из-за боевых действий невозможно техническое обследование. Находящееся там жилье будет признаваться непригодным для проживания автоматически", - отметила омбудсмен.
Лантратова подчеркнула, что необходимые изменения закреплены в региональном постановлении, регулирующем порядок выплат компенсаций за разрушенные дома, и благодаря этому люди смогут без лишних барьеров получить положенную компенсацию и приобрести новое жилье.
"Выражаю огромную благодарность главе ЛНР Леониду Пасечнику и руководству республики за оперативный и системный подход к решению вопроса", - добавила она.
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