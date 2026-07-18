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Лантратова находится на связи с омбудсменами атакованных ВСУ регионов - РИА Новости, 18.07.2026
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11:23 18.07.2026 (обновлено: 11:45 18.07.2026)

Лантратова находится на связи с омбудсменами атакованных ВСУ регионов

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЯна Лантратова
Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова находится на постоянной связи с омбудсменами Белгородской, Московской и Тамбовской областей в связи с атаками ВСУ на эти регионы.
  • 16 июля Белгородская область была атакована 96 раз, погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения.
  • В ночь на 18 июля в Московской области пострадали 26 человек, в Ногинске загорелась нефтебаза, пришлось эвакуировать жилой дом и роддом, а в Тамбовской области погибли семь сотрудников логистического центра в результате попадания беспилотника.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на постоянной связи с омбудсменами Белгородской, Московской и Тамбовской областей в связи с атаками ВСУ на их регионы.
Она отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам, в частности по Белгородской, Московской и Тамбовской областям.
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"Нахожусь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, уполномоченным по правам человека в Московской области Ириной Фаевской и уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
Она подчеркнула, что 16 июля Белгородская область была атакована 96 раз с использованием РСЗО, артиллерии и БПЛА. В Краснояружском округе погибла мирная жительница. Еще пять человек получили ранения, двое из них госпитализированы.
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"Московская область: в результате атаки в ночь на 18 июля пострадали 26 человек (из них 24 ранены в Электростали при падении БПЛА на склад, еще двое - в Ногинске). В Ногинске в результате падения обломков загорелась нефтебаза, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать жилой дом и местный роддом - в безопасное место перевели 22 роженицы и 7 новорожденных малышей", - добавила федеральный омбудсмен.
Кроме того, в Тамбовской области в результате попадания беспилотника в ночь на 18 июля погибли семь сотрудников ночной смены логистического центра, подчеркнула Лантратова.
"Всем раненым, эвакуированным и семьям погибших оказывается необходимая медицинская, психологическая и социальная помощь", - уточнила она, говоря про пострадавшие регионы.
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