Лантратова находится на связи с омбудсменами атакованных ВСУ регионов

Краткий пересказ от РИА ИИ Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова находится на постоянной связи с омбудсменами Белгородской, Московской и Тамбовской областей в связи с атаками ВСУ на эти регионы.

16 июля Белгородская область была атакована 96 раз, погибла мирная жительница, еще пять человек получили ранения.

В ночь на 18 июля в Московской области пострадали 26 человек, в Ногинске загорелась нефтебаза, пришлось эвакуировать жилой дом и роддом, а в Тамбовской области погибли семь сотрудников логистического центра в результате попадания беспилотника.

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что находится на постоянной связи с омбудсменами Белгородской, Московской и Тамбовской областей в связи с атаками ВСУ на их регионы.

Она отметила, что ВСУ продолжают наносить удары по российским регионам, в частности по Белгородской, Московской и Тамбовской областям

"Нахожусь на постоянной связи с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой, уполномоченным по правам человека в Московской области Ириной Фаевской и уполномоченным по правам человека в Тамбовской области Владимиром Репиным", - написала Лантратова в своем канале на платформе " Макс ".

Она подчеркнула, что 16 июля Белгородская область была атакована 96 раз с использованием РСЗО, артиллерии и БПЛА. В Краснояружском округе погибла мирная жительница. Еще пять человек получили ранения, двое из них госпитализированы.

« "Московская область: в результате атаки в ночь на 18 июля пострадали 26 человек (из них 24 ранены в Электростали при падении БПЛА на склад, еще двое - в Ногинске). В Ногинске в результате падения обломков загорелась нефтебаза, из-за чего пришлось экстренно эвакуировать жилой дом и местный роддом - в безопасное место перевели 22 роженицы и 7 новорожденных малышей", - добавила федеральный омбудсмен.

Кроме того, в Тамбовской области в результате попадания беспилотника в ночь на 18 июля погибли семь сотрудников ночной смены логистического центра, подчеркнула Лантратова.