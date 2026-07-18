Лантратова обратилась в ООН из-за волны атак ВСУ на российские регионы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова направила обращения в ООН.
- Обращения были направлены верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с атаками ВСУ на российские регионы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы.
"Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".