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Лантратова обратилась в ООН из-за волны атак ВСУ на российские регионы - РИА Новости, 18.07.2026
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11:19 18.07.2026 (обновлено: 11:39 18.07.2026)
Лантратова обратилась в ООН из-за волны атак ВСУ на российские регионы

Лантратова направила обращения в ООН из-за волны атак ВСУ на российские регионы

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова
Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова направила обращения в ООН.
  • Обращения были направлены верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с атаками ВСУ на российские регионы.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что направила обращения в ООН в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы.
"Направили очередные обращения верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и специальному представителю генерального секретаря ООН Ванессе Фрезье в связи с новой волной массированных террористических атак ВСУ на российские регионы", - написала Лантратова в своем канале на платформе "Макс".
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