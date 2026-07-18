Юрист предупредил, кому нельзя дарить квартиру

Краткий пересказ от РИА ИИ С 2025 года правила дарения квартир ужесточились, появились новые риски даже после оформления сделки.

Супруг не вправе подарить квартиру, купленную в браке, без нотариального согласия второго супруга, даже если в Росреестре указан только один собственник.

С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению.

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подарить квартиру — решение, требующее юридической проверки: с 2025 года правила ужесточились, а риски возникли даже после оформления сделки, рассказал агентству “ Подарить квартиру — решение, требующее юридической проверки: с 2025 года правила ужесточились, а риски возникли даже после оформления сделки, рассказал агентству “ Прайм ” управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и Партнеры" Артемий Куприянов.

"Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе "подарить" квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга", — пояснил эксперт.

Юрист напомнил, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить имущество дороже 3 тысяч рублей госслужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам образования и медицины, если дарение связано с их профессиональной деятельностью. Также стоит проверять финансовое состояние одаряемого — при его банкротстве подаренная квартира может быть изъята.