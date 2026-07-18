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Юрист предупредил, кому нельзя дарить квартиру - РИА Новости, 18.07.2026
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02:10 18.07.2026
Юрист предупредил, кому нельзя дарить квартиру

Юрист Куприянов: купленную в браке квартиру не подарить без согласия супруга

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкКлюч
Ключ - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • С 2025 года правила дарения квартир ужесточились, появились новые риски даже после оформления сделки.
  • Супруг не вправе подарить квартиру, купленную в браке, без нотариального согласия второго супруга, даже если в Росреестре указан только один собственник.
  • С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению.
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Подарить квартиру — решение, требующее юридической проверки: с 2025 года правила ужесточились, а риски возникли даже после оформления сделки, рассказал агентству “Прайм” управляющий партнер АБ "Куприянов, Кириллова и Партнеры" Артемий Куприянов.
"Перед сделкой обязательно проверяйте обе стороны. Супруг не вправе "подарить" квартиру, купленную в браке, даже если в Росреестре указан только один собственник — по закону она изначально общая, и требуется нотариальное согласие второго супруга", — пояснил эксперт.
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Юрист напомнил, что статья 575 Гражданского кодекса запрещает дарить имущество дороже 3 тысяч рублей госслужащим, судьям, сотрудникам правоохранительных органов, работникам образования и медицины, если дарение связано с их профессиональной деятельностью. Также стоит проверять финансовое состояние одаряемого — при его банкротстве подаренная квартира может быть изъята.
С конца 2024 года все договоры дарения недвижимости между гражданами подлежат обязательному нотариальному удостоверению, иначе Росреестр откажет в регистрации. Подарок несовершеннолетнему также осложнит будущие сделки — потребуется согласие органов опеки, заключил Куприянов.
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