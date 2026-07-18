Силы ПВО Кувейта отражают ракетные и беспилотные атаки

Дым после удара в Кувейте. Архивное фото

Дым после удара в Кувейте

© AP Photo Дым после удара в Кувейте

Краткий пересказ от РИА ИИ Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников.

Генеральный штаб армии предупредил жителей страны о звуках взрывов, которые связаны с работой систем ПВО по перехвату воздушных целей.

БЕЙРУТ, 18 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников, говорится в заявлении генерального штаба армии страны.

"Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии", — говорится в заявлении.

В генштабе предупредили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители страны, связаны с работой систем противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей.

Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе не приводится.

Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.