Силы ПВО Кувейта отражают ракетные и беспилотные атаки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников.
- Генеральный штаб армии предупредил жителей страны о звуках взрывов, которые связаны с работой систем ПВО по перехвату воздушных целей.
БЕЙРУТ, 18 июл — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают комбинированную атаку с применением ракет и беспилотников, говорится в заявлении генерального штаба армии страны.
"Кувейтские силы ПВО в настоящее время отражают атаки вражеских ракет и беспилотников в результате иранской агрессии", — говорится в заявлении.
В генштабе предупредили, что звуки взрывов, которые могут слышать жители страны, связаны с работой систем противовоздушной обороны по перехвату воздушных целей.
Информация о возможных пострадавших и материальном ущербе не приводится.
Тегеран и Вашингтон в ночь на 18 июня подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля конфликта. Однако американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий. Президент США Дональд Трамп 9 июля заявил, что прекращение огня более не действует.