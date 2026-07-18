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В Кувейте заявили об отражении атак вражеских ракет и дронов - РИА Новости, 18.07.2026
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05:17 18.07.2026
В Кувейте заявили об отражении атак вражеских ракет и дронов

Генштаб армии Кувейта заявил, что системы ПВО отражают атаки ракет и дронов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНебоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт
Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Небоскребы на улице города Эль-Кувейт государства Кувейт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы противовоздушной обороны Кувейта отражают атаку вражеских ракет и беспилотников.
  • Любые взрывы, которые могут быть слышны, — результат работы ПВО, заявил генеральный штаб армии Кувейта.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Генеральный штаб армии Кувейта сообщил, что силы противовоздушной обороны страны отражают атаку вражеских ракет и беспилотников.
Ранее генеральный штаб армии Кувейта заявлял, что силы противовоздушной обороны страны отражали атаку беспилотников.
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"Кувейтские силы противовоздушной обороны в данный момент реагируют на угрозы вражеских ракет и дронов", - говорится в сообщении ведомства в соцсети X.
Генштаб подтверждает, что любые взрывы, которые могут быть слышны, - результат работы ПВО.
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