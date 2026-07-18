Рейтинг@Mail.ru
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться в Купянск, заявил Герасимов - РИА Новости, 18.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 18.07.2026 (обновлено: 18:45 18.07.2026)
ВС России отразили попытки ВСУ прорваться в Купянск, заявил Герасимов

Герасимов: группировка войск "Запад" отразила попытки ВСУ прорваться в Купянск

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группировка войск "Запад" отразила попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска.
  • Штурмовые подразделения группировки войск РФ "Запад" продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Группировка войск РФ "Запад" отразила безуспешные попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и выбить ВС РФ на восточный берег реки Оскол, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
"На купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково", - сообщил он.
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
Герасимов рассказал о боях в полосе ответственности группировки "Центр"
Вчера, 18:40
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала