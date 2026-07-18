ВС России отразили попытки ВСУ прорваться в Купянск, заявил Герасимов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Группировка войск РФ "Запад" отразила безуспешные попытки ВСУ прорваться в западную часть Купянска и выбить ВС РФ на восточный берег реки Оскол, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"На купянском направлении, отразив безуспешные попытки противника прорваться в западную часть Купянска и выбить нас на восточный берег реки Оскол, штурмовые подразделения группировки продвигаются на запад в общем направлении на Шевченково", - сообщил он.