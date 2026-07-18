В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки беспилотников на Котовск.
- Украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске, погибли семь человек, 25 пострадали.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск, сообщили в правительстве региона.
"В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после террористической атаки беспилотников на Котовск", - сообщило правительство в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.