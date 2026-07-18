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В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ - РИА Новости, 18.07.2026
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16:33 18.07.2026 (обновлено: 16:40 18.07.2026)
В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки ВСУ

В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки на Котовск

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после атаки беспилотников на Котовск.
  • Украинские БПЛА атаковали логистический центр Wildberries в Котовске, погибли семь человек, 25 пострадали.
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Развлекательные мероприятия отменили в Тамбовской области после атаки ВСУ на Котовск, сообщили в правительстве региона.
Тамбовской области отменили развлекательные мероприятия после террористической атаки беспилотников на Котовск", - сообщило правительство в своем канале на платформе "Макс".
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов в субботу сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске. В результате погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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