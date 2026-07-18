Родственники работников склада, атакованного ВСУ, звонят на горячую линию

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Родственники работников атакованного украинскими БПЛА склада в Котовске в Тамбовской области звонят на горячую линию, чтобы выяснить судьбу близких, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

"На горячую линию звонят родственники, чтобы узнать информацию про своих близких, кто там работал в ночь", - рассказали в прокуратуре.

Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.