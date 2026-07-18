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Родственники работников склада, атакованного ВСУ, звонят на горячую линию - РИА Новости, 18.07.2026
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14:18 18.07.2026
Родственники работников склада, атакованного ВСУ, звонят на горячую линию

Родные работников склада в Котовске после атаки ВСУ звонят на горячую линию

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОператор горячей линии
Оператор горячей линии - РИА Новости, 1920, 18.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оператор горячей линии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокуратура Тамбовской области организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Котовск.
  • В результате попадания украинских БПЛА в логистический центр Wildberries в Котовске погибли семь человек и 25 пострадали.
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 июл – РИА Новости. Родственники работников атакованного украинскими БПЛА склада в Котовске в Тамбовской области звонят на горячую линию, чтобы выяснить судьбу близких, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.
Прокуратура организовала горячую линию для приема жалоб и оказания правовой помощи после атаки ВСУ на город Котовск.
«
"На горячую линию звонят родственники, чтобы узнать информацию про своих близких, кто там работал в ночь", - рассказали в прокуратуре.
Губернатор Тамбовской области Евгений Первышов ранее сообщил, что украинские БПЛА ночью попали в логистический центр Wildberries в Котовске в Тамбовской области. В результате погибли семь человек. По последним данным, 25 человек пострадали, из них 22 были госпитализированы. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКотовскТамбовская областьРоссияЕвгений ПервышовВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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